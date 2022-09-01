Son dakika haberi! CHPli Maltepe Belediyesi’ndeki rüşvet iddianamesi tamamlandı. CHPli Maltepe eski Belediye Başkan Yardımcısı ve şu anda İBBde Tasarım Müdür Yardımcısı olan Haydar Battalın örgüt lideri olduğu belirlenen ve baş döndüren rüşvet trafiğinin dakika dakika kaydedildiği dosyadaki detaylara ulaşıldı. CHPli Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç’ın yardımcısına metrekare talimatı verdiği belirlendi. Kılıçın eski yardımcısı Haydar Battal ile yaptığı görüşmede, Partide bir arkadaş... Yasaya takılmış... Sana yönlendireceğim... dediği ortaya çıktı.