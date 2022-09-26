Son dakika haberi! Terörün siyasi ayağı HDPye bakanlık sözü veren bunu her fırsatta farklı partililer yolu ile kamuoyuna ilan eden CHP, mangır medyasına bebek katili teröristbaşı Abdullah Öcalanın güzellemesini yaparak, Başkan Aponun heykelini dikeceğiz diyen tutuklu terörist Selahattin Demirtaşı aklama talimatı verdi. Halk TVye konuşan terörist Demirtaş,Ben orada, Öcalan PKK’ya silah bıraktıracak ve barışa katkı sunan hiç kimsenin yaptıkları toplum tarafından unutulmayacak demek istiyorken istismara açık bir cümle kurmuş oldum” açıklamasında bulundu. Seçim yaklaşırken her yolu deneyen CHP ve mangır medya açıklamalardan sonra ardı sıra terörist Demirtaş paylaşımlarında bulunarak aklama yarışına girdi.