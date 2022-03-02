CHP'li Mansur Yavaş'tan halk ekmeğe yüzde 60 zam! 4 kez zam gören ekmek 70 kuruştan 2 liraya çıktı / 02.03.22

CHPli Mansur Yavaş, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı seçildikten sonra halk ekmeğe 4 defa zam yaptı. Yavaş, göreve geldiğinde 70 kuruş olan ekmeği 3 yılda 2 liraya çıkardı. Halk Ekmek ve Un Fabrikası A.Ş.’nin sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yapılan açıklamada “Ankara Halk Ekmek’in ürettiği 250 gram ekmeğin perakende satış fiyatı, 2 Mart 2022 tarihi itibârıyla kâr elde etmeksizin ve maliyetine 2 TL olarak belirlenmiştir. Yeni uygulama, Etimesgut Halk Ekmek ile eş zamanlı olarak başlayacaktır” denildi.