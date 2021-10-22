CHP'li Mansur Yavaş'tan skandal harcama! 150 liralık kitre bebeğe 11 bin lira ödedi! / 22.10.21

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Göreve gelmesinin üzerinden 2,5 yıl geçen CHP’li Ankara Büyükşehir Başkanı Mansur Yavaş’ın vaatlerinin hiçbirini yerine getirmemesi büyük tartışma konusu olmuşken bir skandal daha ortaya çıktı. "Kişisel fantezi diyebileceğimiz yatırımlarla Ankaralı'nın parasını çarçur edilmiş" sözleriyle bir önceki yönetimi hedef alan Mansur Yavaş'ın canlı yayınlanmayan ihale yoluyla piyase değeri 150 ila 700 lira arasında değişen kitre bebeklerin 44 tanesine 366 bin lira ödediği ortaya çıktı.