CHP'li meclis üyesi Gülşah Güney'den 10 milyon liralık vurgun! Senetler sonradan doldurulmuş / 23.04.22

Kırklarelinin Kofçaz ilçesinde Alpullu Pancar Ekicileri Kooperatifi satış mağazası sorumlusu ve CHPli meclis üyesi Gülşah Güney, çiftçilerden haksız kazanç sağladığı suçlamasıyla tutuklandı. Kırklareli Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde jandarmanın yaptığı çalışmada, 70e yakın çiftçinin yaklaşık 10 milyon lira dolandırıldığı belirlendi. Çiftçilerden Gürsel Şentürk, Bana 5 ton gübre geldi. Gübreleri alırken 45 bin lira borcum olduğu söylendi. Daha sonra 12 ton gübre yazılıp benim 143 bin TL borçlandırıldığım gün yüzüne çıktı. Senet imzaladık. Senette rakam yazmıyordu, daha sonradan doldurulmuş dedi. Alpullu Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Ramis Özgen de olayı öğrenir öğrenmez müfettiş göndererek, inceleme başlattıklarını söyledi.