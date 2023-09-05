Seçimler sonrası büyük bir hezimete uğrayan Kemal Kılıçdaroğluna istifa etmesi konusunda tepkiler her geçen gün artmaya devam ediyor. Tüm tepkilere kulak tıkayan Kılıçdaroğlu ise koltuğu bırakmamakta kararlı. Eski Devlet Bakanı ve eski CHP Milletvekili Mehmet Sevigen, keyfi kararlarla kendisine danışman atayan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlunu bombaladı. Parti Meclisi ve Merkez Yürütme Kuruluna seslenen Sevigen, Kılıçdaroğlunun yetkilerini elinden acilen almanız lazım dedi. Kaybetmede de kazanç vardır. Allah Türkiyeyi korumuş. diyen Sevigen, Bunda da bir hayır vardır. Önüne geleni danışman atamışlar. Adam yüzde 52 oy alan Tayyip Beye yasal değilsin diyor. Aklı başında bir adam seçim biteli 3 gün olmuşken gelin hadi seçim yapalım der mi? ifadaelerini kullandı. İşte detaylar....