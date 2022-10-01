CHP’li Mersin Büyükşehir Belediyesi’ne düzenlenen PKK operasyonuyla gözaltına alınan Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanı Bedrettin Gündeş, terör örgütü üyeliğinden tutuklandı. CHP’li belediyenin PKK’ya çalışmasına tek örnek Bedrettin Gündeş değil. MHP Mersin Milletvekili Olcay Kılavuz 33 PKK iltisaklı kişinin daha belediye bünyesinde yer olduğunu söyledi. Ancak bu isimlerden en çok dikkat çeken ve Gündeş’in tutuklanmasıyla birlikte gündeme yeniden gelen isim gazeteci Serdar Akinan. Başkan Vahap Seçer, belediyenin ve kendinin reklamını yapması için Serdar Akinan’a 4 milyon TL ödedi. Akinan’da PKK ve DHKP-C’lileri savunmasından tutun, FETÖ kumpaslarının baş savunuculuğuna kadar ne ararsanız var.