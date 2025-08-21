Yolsuzluk soruşturması kapsamında Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan CHPli Muhittin Böcekin havalimanında gözaltına alınan oğlu Mustafa Gökhan Böcek tutuklandı. Antalya Büyükşehir Belediyesinden ihale alan A.A, B.Ç, M.Y. ve Y.Ynin hak ediş ödemelerini almak üzere Muhittin Böcek ve oğlu Mustafa Gökhan Böceke 195 milyon lira rüşvet verdiği iddia edilmişti. Soruşturma kapsamında, Böcek’in eşi Zuhal Böcek ile boşandığı eşi Zeynep Kerimoğlu arasındaki yazışmalara da ulaşıldı. Kerimoğlu’nun telefonunda bulunan, Biraz gözünüz doysun ifadeleri dikkat çekti. MASAK raporlarına göre, rüşvet paraları kuyumcular ve döviz büroları üzerinden altın ticareti veya arsa satışı gibi gösterilerek aklandı.