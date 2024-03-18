CHP lider Özgür Özelin TİPin adayı seçim kaybettirme potansiyeline sahip çıkışı sonrası flaş bir gelişme yaşandı. Türkiye İşçi Partisi TİP, Gökhan Zanın Hatay adaylığının geri çekildiğini duyurdu. Partiden yapılan açıklamada Zanın parti yönetimince tasvip edilmeyen ilişkilere girdiği belirtildi. Alınan karar sonrası Gökhan Zan da, adaylığının devam ettiğini söyledi. Gökhan Zan, CHP Hatay Büyükşehir Belediye Başkan adayı Lütfü Savaş’ın adına gelenlerin şantajına maruz kaldığını açıkladı ve “Daha önce adaylıktan çekilmem için Lütfü Savaş adına geldiğini söyleyen, bana ve aileme zarar vermekle tehdit edip, çekilmezsem sahte kayıtlarla itibar suikastı yapacaklarını söyleyenlerin şantajına maruz kaldım” dedi.