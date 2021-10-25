CHP'li Özgür Özel ve TTB Başkanı Korur Fincancı'nın katıldığı törende PKK yayın organları Mezopotomya Ajansı ve Jin News'e ödül / 24.10.21

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Son dakika haberleri... CHP'nin HDP ile yaptığı ittifak artık ödül törenlerine de yansımaya başladı. Çağdaş Gazeteciler Derneği (ÇGD), terör örgütü PKK'nın yayın organları Mezopotamya Ajansı ve Jin News'e ödül verdi. Ödül töreninde CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, HDP Sözcüsü Ebru Günay ve Türk Tabipleri Birliği (TTB) Başkanı Şebnem Korur Fincancı da yer aldı.