CHP'li Özgür Özel'den ikiyüzlülük örneği! TBMM'deki partilerin ortak kararını görmezden gelerek şova soyundu / 04.05.22

Milletvekillerinin Ramazan Bayramında seçim bölgelerinde olması için TBMM Danışma Kurulu 5 partinin ortak imzası ile tatil kararı aldı. Son dönemde yaptığı skandal çıkışlarla gündeme gelen CHPli Özgür Özel bu mesele üzerinden ikiyüzlülük örneği sergiledi. Vekillerin yaptığı tatillerin eleştirildiği bir haberi paylaşan Özgür Özel, Danışma Kurulu kararını görmezden gelerek, Yasama organının Cumhur İttifakı’na üye partiler eliyle bu kadar itibarsızlaştırılmasını milletimize şikayet ediyoruz. ifadelerini kullandı.