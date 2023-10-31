Kemal Kılıçdaroğlu, Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özel denkleminde yaşanan koltuk kavgası entrikalarla dolu bir şekilde devam ederken, Özgür Özelden gündeme bomba gibi düşecek bir açıklama geldi. Kılıçdaroğlu’nun “Partiyi iyi bir sosyal demokrata bırakacağım ama görünür hale gelmesi lazım” sözüne tepki gösteren Özgür Özel, Osmanlı’daki kafes uygulamasına dikkat çekerek, Bazen padişah çok uzun yaşayınca bekleyen şehzadenin yaşlanıp öldüğü oluyor. Kafeste delirenler var. Onu bir tek padişah biliyor. Bu uygulamayı görünce dedim ki “Şehzademiz nerede şimdi, hangi kafeste şeklinde konuştu. Öte yandan Özel, 8li koalisyonun bilinçsiz genişlemesinden atanmış danışmanlara kadar her konuda Kılıçdaroğlunu suçlayarak Kaç kez kaybettik, yine yanında olduk ama sonsuza kadar kaybedemeyiz, sonsuza kadar yanında duramayız. dedi.