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CHP'li Özgür Özel’den Kemal Kılıçdaroğlu’na zehir zemberek sözler: Şehzademiz nerede şimdi, hangi kafeste? / 31.10.23

CHP'li Özgür Özel’den Kemal Kılıçdaroğlu’na zehir zemberek sözler: Şehzademiz nerede şimdi, hangi kafeste? / 31.10.23

Takvim

150 Bölüm | 06:10:40
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01

CHP'li Özgür Özel’den Kemal Kılıçdaroğlu’na zehir zemberek sözler: Şehzademiz nerede şimdi, hangi kafeste? / 31.10.23

Takvim 00:55
02

Danıştay'dan trol savcı Özcan Muhammed Gündüz hakkında skandal karar! İhracı iptal edildi, mesleğe dönecek / 31.10.23

Takvim 01:15
03

Ev sahipleri ve kiracılar dikkat: İzin almayan kiracıya mahkeme yoluyla tahliye! Fahiş zammın cezası ne kadar?

Takvim 00:42
04

Primini tamamla tazminatını al! İstifa ederek kıdemi almak için en az ne kadar çalışmak gerekiyor? İşe başlangıca göre şartlar nasıl değişiyor? Nelere dikkat edilmeli?

Takvim 00:35
05

Soykırımcı İsrail, Türk-Filistin Dostluk Hastanesi'ni bombaladı! Bina ağır hasar aldı: Ankara'dan Tel Aviv'e peşi sıra çok sert tepki / 31.10.23

Takvim 00:57
06

İsrail medyasından katliam sayacı: Gazze’de öldürülen çocukları “terörist” olarak gösterdi! / 31.10.23

Takvim 01:00
07

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya duyurdu! 28 ilde PKK operasyonu: Sığınaklar imha edildi / 31.10.23

Takvim 00:31
08

İsrail için hesap günü yaklaşıyor! Türkiye devrede: Savaş suçlusu ilan edilecek / 31.10.23

Takvim 00:56
09

İşten ayrılana 5’li güvence! İşsizlik maaşının şartları neler? Kıdem tazminatı nasıl hesaplanır? Kimlere ihbar tazminatı ödemesi yapılır?

Takvim 00:54
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