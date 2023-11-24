CHPde koltuğu, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu vesayeti altında kalan Özgür Özel emanetçi tavşan konumuna düştü. CHP fondaşına konuşan Özel, İyi Parti ve terörün siyasi ayağı HEDEP ile ittifak yapabileceklerini belirtti. HDPKKlı Selahattin Demirtaşa özgürlük isteyip Türkiyeyi işgalcilikle suçlayan ve Kürdistan ifadelerini kullanan Pervin Chakarın elini öpmesiyle ilgili de konuşan Özel, pişman olmadığını ifade etti. Kayyum işine kökten karşıyız diyen Özelle ağız birliği yapan HEDEP Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, Doğu ve Güney Doğudaki illerimizi kürdistan ilan edip Kayyumu kürdistan coğrafyasından göndereceğimiz günler çok yakındır ifadelerini kullanmıştı. Özel, ilk genel seçimlerde iktidarı değiştirememeyi başarısızlık göreceğini ve görevi bırakacağını söyledi. Öte yandan Özel, kendisine yöneltilen eleştirilere ilişkin bir canlı yayında yaptığı açıklamada, Pervin Chakarın elini gerekirse yeniden öperim. Pervin Chakar onurumdur, gururumdur diye konuştu.