CHP Genel Başkanı Özgür Özelin ATVyi boykot çağrılarına millet itibar etmedi. Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final mücadelesinde dün akşam karşı karşıya gelen Fenerbahçe - Galatasaray maçı gecenin en çok izleneni oldu. RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin ise derbinin açık ara günün en çok izlenen yayını olduğu açıkladı. Şahin, Halkın ilgisi farklı planları olan bir takım siyasilerin kamuoyunu yanlış yönlendirmeye yönelik açıklamalarını boşa çıkardı. dedi. Öte yandan müsabaka öncesi ATVde yayınlanan Derbi Günü programı da tüm kategorilerde en çok izlenen 5 program arasında sıralandı. Derbi, geçmiş yıllarda şifresiz kanallarda yayınlanan emsal maçlar içinde de en fazla izleyici kitlesine ulaştı.