CHP'li Özgür Özel'in Halk TV'de söylediği "Ukrayna'daki Türk vatandaşları uyarılmadı" yalanını yayına bağlanan Türk vatandaşı çürüttü! / 25.02.22

Son dakika haberleri... CHPnin başını çektiği muhalefet Rusya ve Ukrayna arasında yaşanan savaş üzerinden de iktidarı hedef almayı sürdürüyor. CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel CHPnin kanalı Halk TV asılsız iddialarda bulundu. Özel, Ukraynadan Türk vatandaşlarının tahliye edilmeye başlanmasını görmezden gelerek, 20 bin vatandaş iki ateşin arasındaysa ABD bunları görüp günler öncesinden söylüyorsa, sen onlara Dönün yurdunuza demediysen büyük devlet olma konusunda sorumluluğunu yerine getiremedin demektir. diye konuştu. Özelin Türkiyenin Ukraynadaki vatandaşlarını uyarmadığı iddiası yine canlı yayına katılan bir Türk vatandaşı tarafından yapılan açıklamayla çürütüldü.