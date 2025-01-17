İstanbulda suç örgütü soruşturma kapsamında mahkemeye sevk edilen CHPli Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat ve suç örgütü lideri Aziz İhsan Aktaşın da aralarında bulunduğu 23 zanlı tutuklandı. İfadesi ortaya çıkan Akpolat imza attığı kararlarda ismi geçenler ve yapılan milyonlarca liralık satış işlemiyle ilgili bilgi sahibi olmadığını iddia etti. Öte yandan suç örgütü lideri Aziz ihsan Aktaşın savcılık ifadesi de ortaya çıktı. Operasyon düzenleneceğini öğrenip kaçtığı iddialarına karşın akılalmaz ifadelerle kendini savunan Aktaş, Aracın sahibi Mehmet Arıca beni aradı. Ben de kendi aracımı park edip onun aracıyla otele gittim. dedi.