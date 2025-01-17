Suç örgütü lideri Aziz İhsan Aktaş ve CHP’li Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat tutuklanırken, suç örgütünün ihale çarkı da ortaya çıktı. Sevk yazısında, suç örgütünün amacının kamu kurum kuruluşlarında ihaleleri almak olduğu, bu maksatla hareket ettiği, bu kapsamda ihaleye fesat, rüşvet verme, vergi usul kanuna muhalefet gibi suçları işlediği ve suçtan elde ettiği geliri akladığına belirtildi. Yapılan değerlendirmede Akpolatın firması üzerine kayıtlı 2 aracını değerinin çok üstünde bir fiyata satın aldığı ve ödediği miktarın altında satışa sunmasına dikkat çekildi.