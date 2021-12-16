CHP'li sahte doçent Zulâl Atalay Laçin’in itirafları ortaya çıktı: Diplomaları Google’dan temin ettim / 16.12.21

Aksarayda sahte doçentlik belgesiyle profesörlük kadrosuna atanan ve sahtekarlığı anlaşıldıktan sonra tutuklanan Zulâl Atalay Laçin’in itirafları ortaya çıktı. Bilgisayar kullanmayı çok iyi bildiğini söyleyen Laçin, Ben bilgisayarı çok iyi kullanırım. Google’dan arattığınızda birçok diploma örneği çıkar. Diplomadaki imzaları oralardan temin ettim ve kendim attım. Doçentlik belgesini de aynı şekilde internetten bulduğum örneklerle kendim yaptım. Bu konuda kimseden destek de almadım. dedi. İşte CHPli Laçinin itirafları...