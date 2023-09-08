İYİ Parti lideri Meral Akşener CHP ile köprüleri attı. 81 ilde aday çıkaracağız. Biz bu partiyi CHP’nin adaylarını seçtirmek için kurmadık” açıklamasının ardından Kılıçdaroğlunun karşısına çıkmadığı için korkaklıkla suçladığı İmamoğluna yönelik yaptığı açıklamada İmamoğlunun karşısına yerel seçimlerde İYİ Partili bir aday çıkaracaklarını ifade etti. Akşenerin bu açıklaması CHPli isimlerden tepki toplarken İBB Meclis Üyesi CHPli Selçuk Sarıyar İYİ Partiye rest çekti. Sarıyar açıklamasında İttifak olmadan da İstanbulu alırız ifadelerini kullandı.