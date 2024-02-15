CHPde krizin ardı arkası kesilmiyor. Ekrem İmamoğlu ile Özgür Özel arasındaki güç çekişmesi aday belirleme sürecinde tavan yaptı. Özgür Özel Çankaya ve İzmirde kendisine yakın isimleri aday yaparken Ekrem İmamoğlu İstanbulun ilçelerine kendi adamlarını yazdırdı. Dün İstanbulda İmamoğlunun aday tanıtım toplantısına Özgür Özel katılmazken İmamoğlu ise aday listesine yazılmayan Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Gençe yakın CHPliler tarafından yuhalandı. Bugün bir açıklama yapan Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç, 31 Martta yapılacak yerel seçimlerde kendisini yeniden aday göstermeyen CHPden, bu kararın gözden geçirilmesini talep etti. Gençin açıklamaları İmamoğlu gidecek sloganlarıyla kesildi. Genç, Hak, hukuk ve adaletin unutulduğu bu süreçte, aday belirlemenin objektif, kamuoyu yoklamalarına bağlı yapılmadığı da ortadadır. diyerek hem İmamoğluna hem de Özele yüklendi.