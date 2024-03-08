Burcu Köksalın sözleri sonrası CHP, DEMden gelecek desteği kaybetmemek için dala dala zıplıyor. CHPnin DEMPKK komiseri Sezgin Tanrıkulu, DEM Partilileri kapıdan sokmam diyen Burcu Köksalı yerden yere vurdu. Yerel seçimlerin çok kritik olduğunu, DEMle sağlanan uzlaşının kaybedilmemesi gerektiğini savunan Tanrıkulu, İstanbulda da başka kentlerde de varsa bir iş birliği bunları ifade ediyoruz sözleriyle yürüttükleri ittifakı kabul etti. CHPnin PKK ile aynı çizgide olduğunu itiraf eden Tanrıkulu, İktidarı dengelemezsek önümüz karanlık diyerek DEMe birlik olalım çağrısında bulundu.