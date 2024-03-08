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CHP'li Sezgin Tanrıkulu Burcu Köksal'ı aforoz etti! DEM'e "birlik olalım" çağrısı: "İstanbul'da ve başka kentlerde iş birliği var" / 08.03.24

CHP'li Sezgin Tanrıkulu Burcu Köksal'ı aforoz etti! DEM'e "birlik olalım" çağrısı: "İstanbul'da ve başka kentlerde iş birliği var" / 08.03.24

Takvim

150 Bölüm | 06:56:12
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01

CHP'li Sezgin Tanrıkulu Burcu Köksal'ı aforoz etti! DEM'e "birlik olalım" çağrısı: "İstanbul'da ve başka kentlerde iş birliği var" / 08.03.24

Takvim 05:00
02

CHP direkt teröristbaşlarıyla uzlaştı! PKK'dan sonra THKP-C elebaşı Mihraç Ural dilenciliğe soyundu: "CHP-DEM ortaklığı desteklenmeli" / 08.03.24

Takvim 05:46
03

Beslediği trol yine patlattı! CHP'li Ekrem İmamoğlu, İstanbullunun parasına çöktü! Ekrem'in seçim PR'ına İBB bütçesinden 980 milyon TL / 08.03.24

Takvim 05:03
04

CHP'de 'Köksal'an kriz! Özgür Özel'den PKK/DEM'e taahhütname... Genel Merkez'den bölücülere 'kurumsal' özür / 08.03.24

Takvim 04:36
05

Türk kadınlar Somalili gençlere örnek oldu / 08.03.24

Takvim 03:52
06

Batshuayi ve Jayden sahne aldı Fenerbahçe avantajı kaptı! / 08.03.24

Takvim 02:59
07

CHP fondaşı kanalda kirli ortaklık itirafı! Terör uzantısı DEM Parti'nin Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç: CHP ile ilişkisi olan partiyiz / 08.03.24

Takvim 02:16
08

Başkan Erdoğan ile görüşecek! Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenskiy, Türkye'ye geliyor / 08.03.24

Takvim 00:37
09

CANLI TAKİP | Soykırımcı İsrail 7 Ekim'den 8 Mart'a 8 bin 900 kadın katledildi / 08.03.24

Takvim 06:55
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