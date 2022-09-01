CHPli Sezgin Tanrıkulu, sosyal medya hesabından provokasyon yaparak terör örgütü üyesi Hakan Arslan için paylaşımda bulunarak Aah ahh şeklinde feryat etmişti. Tanrıkulunun feryat ettiği teröristin 2016da hendek olayları sırasında etkisiz hale getirildiği ve terör örgütü üyeleri tarafından gömüldüğü, Surda yapılan restorasyon çalışmaları sırasında da kemiklerinin bulunduğu öğrenildi. Bir süre önce CHP ve Memleket Partisinden istifa eden İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi de Sezgin Tanrıkuluna tepki gösterdi.