CHP'li Sezgin Tanrıkulu'ndan hadsiz açıklama: Türkiye'yi Filistinlilere karşı katliam yapan İsrail ile bir tuttu / 05.06.21

İP Genel Başkanı Meral Akşener, geçtiğimiz günlerde Başkan Erdoğanı küstah bir şekilde bebek katili Binyamin Netanyahuya benzeterek tepki çekmişti. İPten sonra şimdi de müttefiki CHPden benzer bir çıkış geldi. CHPli Sezgin Tanrıkulu, hadsiz bir açıklama yaparak Türkiyeyi, Filistinlilere karşı katliam yapan İsrail ile bir tuttu. Muhalefetin Türkiyeyi ve Erdoğanı karalayacak bu tarz kara propagandalar için özellikle ABDden maddi destek aldığı ve Erdoğanı devirmek için muhalefete destek vereceğiz diyen Biden ile iş tuttuğu son günlerde yaşanan gelişmelerle iyiden iyiye ortaya çıkmış oldu.