Kartalkayada 79 kişinin can verdiği yangın felaketinden CHPli Bolu Belediyesinin ihmaller zinciri çıktı. Yangın sonrası otelin yetki alanlarında olmadığını söyleyen CHPli Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, fondaş Halk TVde katıldığı canlı yayında otelin restoran bölümüne itfaiyenin uygunluk belgesi verdiğini kabul etti. Yapılan başvuru sonrası bütün otelin denetlendiğini belirten Özcan eksikliklere göz yumulduğunu ne bakanlığa ne de savcılığa herhangi bir ihbarda bulunulmadığını itiraf etti. Hukukçular otelin eksiklerini tespit ettiği halde bildirmeyen Özcanın görevi ihmal suçu işlediğini bildirdi.