CHP'li Tanju Özcan'ın algı dolu açıklamalarına Bolu Valiliğinden net cevap / 28.07.22

Bolunun merkeze bağlı Yuva köyünde 141 kişi içme suyundan zehirlenmişti. CHPli Bolu Belediye Başkanı Tanju özcan sosyal medya hesabından spekülatif açıklamalarda bulanarak kamoynunda yanlış algı oluşturmaya çalıştı. Bu gelişme üzerine Bolu Valiliği, Tanju Özcanın bazı sosyal medya platformlarındaki paylaşımlarına ve basın yayın organlarında yer alan haberlere ilişkin bilgilendirmede bulunarak, Bolu Belediye Başkanının olay hakkında soruşturma başlatılmadığıyla ilgili spekülatif söylemlerde ve paylaşımlarda bulunması kamuoyunda yanlış bir algı oluşturulmasına sebebiyet vermektedir. Devletimizin çok yönlü olarak titizlikle ele aldığı söz konusu olayla ilgili bu şekilde yanıltıcı söylemlerin hiçbir faydası olmayacağı gibi kamuoyunun doğru bilgi alma hakkına gölge düşürmektedir. açıklamasında bulundu.