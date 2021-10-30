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7/24 Dinle Takvim CHP'li Torbalı Belediyesi'nde "huzur hakkı" yolsuzluğu kavga çıkardı! CHP’li bir vatandaş meclis üyesi Savaş Benli’ye saldırdı / 30.10.21
CHP'li Torbalı Belediyesi'nde "huzur hakkı" yolsuzluğu kavga çıkardı! CHP’li bir vatandaş meclis üyesi Savaş Benli’ye saldırdı / 30.10.21

CHP'li Torbalı Belediyesi'nde "huzur hakkı" yolsuzluğu kavga çıkardı! CHP’li bir vatandaş meclis üyesi Savaş Benli’ye saldırdı / 30.10.21

150 Bölüm | 06:56:12

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01

CHP'li Torbalı Belediyesi'nde "huzur hakkı" yolsuzluğu kavga çıkardı! CHP’li bir vatandaş meclis üyesi Savaş Benli’ye saldırdı / 30.10.21

Takvim 02:00
02

CHP'li Mansur Yavaş'ın yaptığı her ihaleden vurgun çıkıyor / 30.10.21

Takvim 02:00
03

Sahte doçent Zulal Atalay Laçin soruşturmasının detayları ortaya çıktı! ‘Hayırlı olsun’ ziyaretinde yakayı ele verdi / 30.10.21

Takvim 03:03
04

CHP ülke çıkarlarını bir kenara bırakıp HDP'nin kuyruğuna takılalı çok oldu / 30.10.21

Takvim 03:33
05

Bayraktar TB2 SİHA'yla gerçekleştirilen operasyon sonrası Rusya öfkelendi: Ukrayna çok tehlikeli bir oyun oynuyor / 30.10.21

Takvim 02:09
06

Irak'ın kuzeyindeki Avaşin'de 1917 rakımlı tepede operasyon! Mağarada saklanan 4 PKK'lı böyle teslim oldu / 30.10.21

Takvim 01:39
07

İçişleri Bakanlığı duyurdu: 8 bin 585 'Yabancı Terörist Savaşçı' sınır dışı edildi / 30.10.21

Takvim 01:15
08

İstanbul korkunç anlar... Kavgada üzerine otomobil sürdüğü kuzeninin bacağı koptu / 30.10.21

Takvim 00:57
09

ABD'deki şüpheli ölümde bomba iddia: Halyna Hutchins’i öldüren Alec Baldwin ceza alabilir! / 30.10.21

Takvim 01:51

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