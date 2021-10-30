CHP'li Torbalı Belediyesi'nde "huzur hakkı" yolsuzluğu kavga çıkardı! CHP’li bir vatandaş meclis üyesi Savaş Benli’ye saldırdı / 30.10.21

Torbalıda CHP’li bazı meclis üyelerinin huzur hakkı adı altında belediye şirketinden 8 bin 900 lira maaş aldığının ortaya çıkması ilçede bardağı taşıran son damla oldu. İddiaya göre ‘Belediyeyi bitirdiniz, kendinize maaş bağladınız, partiyi bitirdiniz” diyen CHP’li bir vatandaş, meclis üyesi Savaş Benli’ye saldırdı. Çıkan kavgada yüzünden ve vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandığı öne sürülen Benli’nin partililer tarafından olay yerinden uzaklaştırıldığı öğrenilirken Benli’nin iddiaları ret ettiği etrafa kavganın miras meselesi yüzünden çıktığını söylediği öğrenildi.