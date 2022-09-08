Piyasayı 1 milyar lira dolandırdığı iddia edilen CHPden İstanbul milletvekili, ilçe belediye başkanlığı ve ilçe başkanlığı adayı Saim Dikenle ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma tamamlandı. Yurt dışından altın getireceği iddiasıyla mağdurlardan milyonlarca lira alıp daha sonra paralarını iade etmeyen Diken hakkında 4 yıldan 20 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Başka mağdurların da davaya müdahil olabilecekleri ve cezanın bu doğrultuda artabileceği öğrenildi. Dikenin dolandırdığı Bayram Göbelin CHP eski İstanbul Güngören İlçe Başkan Yardımcısı olduğu ortaya çıktı.