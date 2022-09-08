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7/24 Dinle Takvim CHP'li 'Tosuncuk' Saim Diken! 1 milyar liralık vurgun için 20 yıl hapsi isteniyor / 08.09.22
CHP'li 'Tosuncuk' Saim Diken! 1 milyar liralık vurgun için 20 yıl hapsi isteniyor / 08.09.22

CHP'li 'Tosuncuk' Saim Diken! 1 milyar liralık vurgun için 20 yıl hapsi isteniyor / 08.09.22

Takvim

150 Bölüm | 06:01:44
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01

CHP'li 'Tosuncuk' Saim Diken! 1 milyar liralık vurgun için 20 yıl hapsi isteniyor / 08.09.22

Takvim 04:20
02

15 Temmuz şehitlerinin ailelerinden Kılıçdaroğlu'na sert tepki: FETÖ’cüleri serbest bırakıp bizi mi hapse atacaksın? / 02.09.22

Takvim 02:34
03

Beşiktaş transferde hız kesmiyor! Kartal’ın hedefi Tressoldi / 01.09.22

Takvim 00:57
04

Kanada takviye yapmak isteyen Trabzonspor'a Ada'dan iki aday / 06.09.22

Takvim 01:12
05

Türkiye'nin doğal gaz depoları doluyor! Yüzde 100'e ulaşacak

Takvim 02:09
06

Başkan Erdoğan Bosna Hersek'te duyurdu: Kimlikle seyahat dönemi başlıyor / 07.09.22

Takvim 02:41
07

Başkan Erdoğan'ın talimatı sonrası 30 milyar liralık borç siliniyor: 5.5 milyon vatandaş 10 milyon dosya / 07.09.22

Takvim 02:27
08

Abdullah Gül'ün 'adaylık' oyunu! Zamanlaması manidar çıkışıyla nabız yokladı, günler sonra yalanlama yolunu seçti / 07.09.22

Takvim 02:30
09

HDP ile iş tutup 'aynı masaya oturmayız' tiyatrosuna tam gaz devam! Önce Akşener sonra Yavuz Ağıralioğlu... / 07.09.22

Takvim 02:14
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