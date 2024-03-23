Terör örgütü PKKnın siyasi ayağı DEM ile CHP arasındaki ittifak artık gizlenmiyor! CHPnin İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer terör örgütü PKKnın siyasi ayağı DEM ile gönül bağı olduğunu itiraf etti. Geçtiğimiz hafta İBB Başkanı Ekrem İmamoğluna destek için İstanbula gelen Soyer, İmamoğlunun Kendisine yeni bir parti bulacak diyerek tepki gösterdiği CHP Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksalın DEM çıkışına da tepki gösterdi. Soyer, Irkçı, ayrımcı söylemleri, yaklaşımları doğru bulmuyorum. dedi.