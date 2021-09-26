CHP'li Tunç Soyer'in yönettiği İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden yandaş vakıfa görülmemiş kıyak! / 26.09.21

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İBB'de "dernek, vakıf ve yandaş kayırma yok" propagandası yapan CHP, kendi yönetimindeki İzmir'de söylemlerinin tam tersini uyguluyor. Tunç Soyer yönetimindeki İzmir Büyükşehir Belediyesi, yöneticileri arasında CHP'den üst düzey isimlerin yer aldığı Türkiye Araştırma Demokrasi ve Laik Oluşum Vakfı'nın (TÜLOV) CHP Emek Büroları işbirliğiyle düzenleyeceği çalıştayın her türlü masrafını karşılayacak.