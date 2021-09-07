CHP'li Tuncay Özkan'a soruyoruz: Değişen "CIA ajanı" dediğin Mesut Barzani mi yoksa CHP mi? / 07.09.21

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CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı başkanlığında Kuzey Irak’a "çalışma ziyaretine" giden heyet, Erbil’de Mesud Barzani ve Bölgesel Yönetim yetkilileri ile bir araya geldi. CHP'nin bu ziyareti tartışmaları da beraberinde getirdi. Öyle ki CHP'liler Mesut Barzani için daha önce "CIA ajanı" tanımlamasında bulunmuştu. CHP'nin "CIA ajanları" dediği ekiple görüşmesi, "CHP mi değişti CIA ajanları mı?" sorusunu akıllara getirdi.