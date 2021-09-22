CHP'li Ünal Çeviköz'ün skandal "Mavi Vatan" açıklamasına sert tepki: Senin yaptığını Yunan yapmaz! / 22.09.21

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CHP'li Ünal Çeviköz'ün, "Mavi Vatan diye bu 200 mile kadar uzanan alanı da kendi egemenlik alanınız olarak görürseniz, o zaman saldırgan ve yayılmacı bir algı yaratırsınız" sözlerine toplumun her kesiminden tepkiler sürüyor. 15 Temmuz şehidi Cennet Yiğit'in babası Yahya Kemal Yiğit ve Sabah gazetesi yazarı Salih Tuna da "Bu yobazlıktan usandık" başlıklı yazısında Ünal'a sert tepki gösterdi.