Son dakika haberi! Görevden uzaklaştırılan CHPli Yalova Belediye Başkanı Vefa Salmanın aralarında olduğu 6 sanığın kamu görevlisinin resmi belgede sahteciliği ve görevi kötüye kullanma suçlarından yargılanmasına devam edildi. Salmanın katılmadığı duruşmada tanık olarak dinlenilen Yalova Belediyesi memurlarından Ahmet Ö. ihale onay belgesini imzalamadığı gerekçesiyle 3 gün içinde görev yerinin değiştirildiğini ifade etti. Geçtiğimiz aylarda Salmanın yargılandığı 30 milyonluk zimmet davasında ise CHPli Ali Mahir Başarır, Seyit Torun ve Turan Aydoğan mahkemeyi basarak hakim ve heyete tehditler savurmuştu.