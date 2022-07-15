CHP'li Yarkadaş'tan İmamoğlu'na sert tepki: CHP tabanı rahatsız onun yüzünden oy kaybediliyor / 14.07.22

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlunun, İstanbul selle boğuşurken tatilde olması büyük yankı uyandırmıştı. Parti içinden ise sesler gelmeye başladı. CHP 26. Dönem İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş, katıldığı canlı yayında, İBB Başkanı CHPli Ekrem İmamoğluna veryansın etti. Yarkadaş, Bir CHPli olarak Ekrem İmamoğlunun son dönemlerdeki tutumunu beğenmiyorum. İmamoğlu, balıkçı krizinden sonra ne yazık ki 8 puanlık bir oy kaybı yaşadı. Bu araştırmalar, rakamlar kendisinin önünde de var. Yaptığımız eleştiriler o kadar çok yankı buldu ki, CHPnin çeşitli Whatsapp gruplarında da bu konu çok konuşuldu dedi.