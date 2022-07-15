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7/24 Dinle Takvim CHP'li Yarkadaş'tan İmamoğlu'na sert tepki: CHP tabanı rahatsız onun yüzünden oy kaybediliyor / 14.07.22
CHP'li Yarkadaş'tan İmamoğlu'na sert tepki: CHP tabanı rahatsız onun yüzünden oy kaybediliyor / 14.07.22

CHP'li Yarkadaş'tan İmamoğlu'na sert tepki: CHP tabanı rahatsız onun yüzünden oy kaybediliyor / 14.07.22

Takvim

150 Bölüm | 06:01:44
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Bölüm Kaynak Süre Paylaş Daha Fazla
01

CHP'li Yarkadaş'tan İmamoğlu'na sert tepki: CHP tabanı rahatsız onun yüzünden oy kaybediliyor / 14.07.22

Takvim 02:15
02

İtalya Başbakanı Draghi'den flaş istifa kararı / 14.07.22

Takvim 01:54
03

Beşiktaş, İranlı kanat oyuncusuna kanca attı: Ali Gholizadeh iddiası / 15.07.22

Takvim 01:15
04

Başkan Erdoğan, Datça'da orman yangınıyla mücadele eden ekiplere teşekkür etti / 14.07.22

Takvim 01:42
05

Galatasaray transferde gaza bastı! Rus basını 25 yaşındaki Barinov'u yazdı / 15.07.22

Takvim 01:19
06

Trabzonspor'da stoper mevkii için son aday Denayer / 15.07.22

Takvim 01:05
07

Ekrem İmamoğlu'nun sorumsuzluğu kendi seçmenini de bezdirdi! Sosyal medyadan Ti'ye alıp tepki gösterdiler / 14.07.22

Takvim 00:24
08

ATV'nin yapımcılığını üstlendiği Fatih Sultan Mehmed Han filminin çekimleri 20 Temmuz'da başlıyor: ‘Fatih’in entelektüelliğini ve zekasını yansıtacağız’ / 14.07.22

Takvim 03:39
09

PKK destekçisi sözde gazeteci Frederike Geerdink Irak'tan da sürüldü! "Erdoğan'ın kolu uzun" diye ağladı / 14.07.22

Takvim 00:36
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