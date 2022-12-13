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7/24 Dinle Takvim CHP'li Yıldırım Kaya'nın vakıf ve dernekleri hedef alan sözleri sonrası Saadet Partisi ve CHP birbirine girdi: "Allah belanızı versin" / 12.12.22
CHP'li Yıldırım Kaya'nın vakıf ve dernekleri hedef alan sözleri sonrası Saadet Partisi ve CHP birbirine girdi: "Allah belanızı versin" / 12.12.22

CHP'li Yıldırım Kaya'nın vakıf ve dernekleri hedef alan sözleri sonrası Saadet Partisi ve CHP birbirine girdi: "Allah belanızı versin" / 12.12.22

Takvim

150 Bölüm | 06:10:40
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Bölüm Kaynak Süre Paylaş Daha Fazla
01

CHP'li Yıldırım Kaya'nın vakıf ve dernekleri hedef alan sözleri sonrası Saadet Partisi ve CHP birbirine girdi: "Allah belanızı versin" / 12.12.22

Takvim 02:29
02

Emekliye promosyonda aralık fırsatı! Hangi banka ne kadar veriyor? Ödeme nasıl artırılacak? / 05.12.22

Takvim 03:03
03

Selvi Hanım'ın uyuması CHP'deki iç kavgayı ateşledi! Enver Aysever gerçek suçluyu gösterdi / 09.12.22

Takvim 00:37
04

8 numara harekatı! Cimbom’un scout ekibi Danimarka'dan transfer için düğmeye bastı / 03.12.22

Takvim 00:57
05

Sözleşmelilere yeni hayat! Kadroya geçenler hangi haklara kavuşacak? Eş durumundan tayin imkanı var mı? Kapsamda kimler bulunuyor? / 30.11.22

Takvim 02:26
06

Brezilya basınından bomba iddia: Jorge Jesus sezon bitmeden gidecek / 12.12.22

Takvim 01:02
07

Hacizli otel dolandırıcılığına bakanlık el koydu: Okan Bayülgen'li reklamlar durduruldu / 13.12.22

Takvim 02:21
08

Eski CHP'li Mehmet Sevigen'den 6'lı masaya dolar bombası: "Bir hafta sonra kendileri açıklamazsa ben açıklayacağım" / 13.12.22

Takvim 02:15
09

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan 'Suriye' mesajı: "Gerçekçi yaklaşırlarsa Suriyelilerin dönüşü için birlikte çalışmaya hazırız" / 12.12.22

Takvim 02:39
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