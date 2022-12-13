Türkiyede infial yaratan 6 yaşındaki kıza cinsel istismar olayı üzerinden CHP provokasyona soyundu. CHP Ankara Milletvekili Yıldırım Kayanın Anadolu Gençlik Derneği ve Milli Gençlik Vakfını hedef alan sözleri sonrası 6lı masa ortaklarından CHP ve Saadet Partisi birbirine girdi. Saadet Partisi İzmir İl Başkanı Mustafa Erduran, Allah belanızı versin şeklinde sert bir tepki gösterdi. Saadet Partisi Konya Milletvekili Abdülkadir Karadumandan CHPye haddinizi bilin mesajı verdi. Yaşanan bu gelişmelerin ardından CHP Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya açıklamalarda bulunarak geri vites yaptı.