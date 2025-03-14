CHPde yasak aşk, taciz, istismar ve şantajlarla dolu kabarık siciline kadına şiddet de eklendi. CHP Şişli Belediye Meclis Üyesi Yusuf Özcanın tartıştığı kadını yumruklarla dövdüğü anlar ortaya çıktı. Görüntüler detaylıca mercek altına alındığında olayın şiddet boyutundan çok bel altı bir durum olabileceğini dair şüpheler arttı. Özcanın videoda pantolonunun önünün açık olduğu kadını darbettikten sonra pantolonunu topladığı görüldü. CHP skandalı kabul ederken Özcan partiden istifa etti. Geride bıraktığımız günlerde Başkan Erdoğan, CHPyi kadın düşmanı olarak tanımlamış, Önce taciz, tecavüz ve ahlaksızlık vakalarına el atsınlar demişti.