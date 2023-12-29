CHP’li Zeydan Karalar yönetiminde olan Adana Büyükşehir Belediyesi’ndeki rüşvet operasyonu hakkında yeni detaylar gelmeye devam ediyor. Emniyette ve savcılıkta verdiği ifadesinde İhaleyle bağlantılarım yok diyen Spor Hizmetleri Şube Müdürü Yuşa Davarcının reklam ajansları sahipleriyle ilişkisinin olduğu ortaya çıktı. Davarcının ajans sahiplerinden Süleyman Aydoğana spor ihalelerinin şartnamelerini sızdırıp ona göre ihale dosyalarını hazırlattığı, bunların karşılığında rüşvet olarak cep telefonu, onlarca çeyrek altın aldırttığı, lüks restoranlarda yediği yemek ücretlerini ödettiği tespit edildi.