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CHP'li Zeydan Karalar'ın yönetiminde olan Adana Büyükşehir Belediyesi'ndeki rüşvet operasyonunda yeni detay! / 28.12.23

CHP'li Zeydan Karalar'ın yönetiminde olan Adana Büyükşehir Belediyesi'ndeki rüşvet operasyonunda yeni detay! / 28.12.23

Takvim

150 Bölüm | 06:56:12
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01

CHP'li Zeydan Karalar'ın yönetiminde olan Adana Büyükşehir Belediyesi'ndeki rüşvet operasyonunda yeni detay! / 28.12.23

Takvim 01:16
02

ÖZEL HABER | Engellemelere rağmen ısrarla cevapladı! Edin Dzeko'dan Icardi sorusuna flaş tepki | takvim.com.tr sordu: Edin Dzeko yanıtladı' / 28.12.23

Takvim 01:09
03

Çalışan emeklilere müjde! 5'er bin TL ikramiye bugün hesaplara yatırıldı | Kimler yararlanacak?

Takvim 01:05
04

Başkan Erdoğan'dan Muhtarlar Toplantısı'nda önemli açıklamalar / 28.12.23

Takvim 03:10
05

Yeni yıl yeni kazanç: Asgari ücret herkese yansıyacak! Neler değişecek?

Takvim 02:34
06

Eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ve Esra Albayrak'tan şehitlerimiz ile Gazze için çağrı: Dünyaya teröre karşı dik duruşumuzu gösterelim / 28.12.23

Takvim 01:47
07

Melike Şahin’in yılbaşı konser fiyatı dudak uçuklattı: Sanki Beyonce / 29.12.23

Takvim 00:52
08

Merkez Bankası rezervleri 145,5 milyar dolarla rekor kırdı

Takvim 00:52
09

Başkan Erdoğan'ın sözleri soykırımcı Netanyahu'yu hoplattı! Sahibi olduğu PKK'ya alçak sözlerle arka çıktı / 28.12.23

Takvim 03:00
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