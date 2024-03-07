31 Mart 2024teki yerel seçimlere terörün siyasi ayağı DEM ile kol kola giden CHP, seçim meydanlarından milletin aklıyla alay ediyor. Seçim meydanlarında ortaklık olmadığına vatandaşı ikna etmeye çalışan CHPliler adeta milliyetçilik oyunu oynuyor. Dün CHPnin seçim bürosu açılışında konuşan Afyonkarahisar Belediye Başkan adayı Burcu Köksal, Seçildiğimde Afyonkarahisar Belediyesinin kapıları DEM Parti hariç her siyasi partiye açık olacak dedi. DEMli Sırrı Sakıkın sosyal medyada tepki göstermesinin ardından CHP Genel Başkanı Özgür Özel Uşaktaki mitingde geri vites yaptı. Daha sonra sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Köksal, CHPli Özeli yalancı durumuna düşürerek dil sürçmesi olmadığını ifade etti. Bu durum parti içinde büyük bir kavganın olduğunu gözler önüne serdi.