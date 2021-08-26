CHP'lilerin parti binalarında konuştuğu İmamoğlu Kılıçdaroğlu'na karşı gözünü genel başkanlığa dikti / 26.08.21

Takvim

Son dakika haberleri... Millet İttifakı'nda cumhurbaşkanı adayı olmak isteyen isimlerin başında Kemal Kılıçdaroğlu ve Ekrem İmamoğlu geliyor. İmamoğlu; Aleviler, Kürtler ve ABD ile ittifak kurarak adaylık için elini güçlendirmeye çalışırken Kılıçdaroğlu ise çevresine yaptırdığıu açıklamalarla adaylık hazırlığı yapıyor. Bununla birlikte Kemal Kılıçdaroğlu, belediye başkanlarının adaylık konusunda önünü keserken İmamoğlu'ndan bir son dakika hamlesi geldi. Kulislerde konuşulanlara göre CHP'li İBB Başkanı'nın öncelikli hedefi CHP Genel Başkanı olmak. İşte MİCB'de (Millet İttifakı Cumhurbaşkanlığı adaylığı Borsası) son dakika gelişmeleri...