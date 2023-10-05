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CHP'nin "128 milyar dolar" iftirasını bu kez TCMB Başkanı Hafize Gaye Erkan çürüttü! İftirayı atanlara sert tepki: "Müfterinin ahlakı olmaz" / 05.10.23

CHP'nin "128 milyar dolar" iftirasını bu kez TCMB Başkanı Hafize Gaye Erkan çürüttü! İftirayı atanlara sert tepki: "Müfterinin ahlakı olmaz" / 05.10.23

Takvim

150 Bölüm | 06:56:12
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Bölüm Kaynak Süre Paylaş Daha Fazla
01

CHP'nin "128 milyar dolar" iftirasını bu kez TCMB Başkanı Hafize Gaye Erkan çürüttü! İftirayı atanlara sert tepki: "Müfterinin ahlakı olmaz" / 05.10.23

Takvim 02:48
02

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Kemal Kılıçdaroğlu'na TBMM tepkisi: Tarihte böyle bir hakarete imza atan ikinci kişi yok / 05.10.23

Takvim 02:08
03

Bebek katili Öcalan'a methiyeler dizen Merdan Yanardağ'dan tahliye sonrası yeni skandal! Terör sevicilere özgürlük diye böğürdü / 05.10.23

Takvim 02:25
04

Atılan adımlar yabancının Türkiye algısını pozitife çevirdi: Yurt dışından yatırım talebi yağıyor!

Takvim 02:36
05

CHP yandaşı sözde edebiyatçı Ataol Behramoğlu yine lağım kustu! Osman Kavala, Selahattin Demirtaş için tehditler savurdu / 05.10.23

Takvim 03:20
06

Nerede bölücü orada Kemal! Ayşenur Arslan'ın skandalına arka çıkıp RTÜK'ü hedef aldı / 05.10.23

Takvim 02:06
07

Irak'ın kuzeyine hava harekatı! Milli Savunma Bakanlığı duyurdu: 16 terör hedefi vuruldu / 04.10.23

Takvim 00:58
08

İçişleri Bakanlığı duyurdu! Ankara'daki saldırıda ikinci teröristin de kimliği belli oldu / 04.10.23

Takvim 02:41
09

Fatih Portakal ile CHP'li Cemal Canpolat canlı yayında fena kapıştı! "Sizin kafa gitmiş" / 04.10.23

Takvim 02:04
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