CHPnin eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrakı hedef alarak yaydığı 128 milyar dolar iftirası bir kez daha çürütüldü. TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda söz konusu iftiraya ilişkin açıklama yapan Hafize Gaye Erkan, meseleyi teknik bir şekilde izah ederken, Sanki TCMB Rezervleri kayıtsız bir şekilde, mevzuata aykırı bir şekilde elden çıkartılmış gibi bir algıyı ne TCMB ne de Türkiye kamuoyu hak etmektedir. dedi. Konuyu köşesine taşıyan Sabah Gazetesi yazarları Özlem Doğaner ve Salih Tuna TCMBnin değerlendirmelerine yer verdi. Doğaner, Bunu da anlamayan olacaktır. Oksijen harcamaya değmez. ifadelerini kullanırken Tuna, Sizce 128 milyar dolar kampanyasından biraz olsun utanmışlar mıdır? Ben hiç sanmam. Çünkü utanma duygusu ahlaktandır. Müfterinin ahlakı olmaz. dedi.