CHP'nin 14. katı gizemini koruyor... Kemal Kılıçdaroğlu'na emirler buradan mı iletiliyor? / 27.11.21

Fetullahçı Terör Örgütü, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğluna Rasim Bölücek aracılığıyla emir mi veriyor? CHPnin kozmik odası olarak nitelendirilen 14. kat eski CHP Genel Başkanı Genel Yardımcısı ve Yenilik Partisi Genel Başkanı Öztürk Yılmaz tarafından bir kez daha gündeme getirildi. Kılıçdaroğlunu Deniz Baykala düzenlenen kaset kumpasıyla göreve getiren elin çalışma sistematiği nasıl? 11 yılda yaşanan parti içi tasfiyeleri kim istedi? Şimdi o gizemli toplantıların yapıldığı söylenen 14. kata daha yakından bakalım...