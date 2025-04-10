CHP her ne kadar olağanüstü kurultaya gitse de 38. Olağan Kurultayla ilgili yargı süreci devam ediyor. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Sosyal Güvenlik Kurumundan kurultay sonrası il, ilçe belediyeleri ve belediye iştiraki şirketlerde işe başlatılanların SGK kayıtlarını içeren detaylı rapor istedi. Savcılık SGKya ikinci bir yazı göndererek ivedi olunmasını istedi. Kurultayla ilgili yargı süreci beklenmeden yapılan olağanüstü kurultayın mutlak butlan olacağı söylenirken Kılıçdaroğlunun da mahkemeden çıkacak kararı beklediği için aday olmadığı iddia edildi.