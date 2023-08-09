TBMM Genel Kurulunda, CHP listelerinden seçilen milletvekillerinin verdiği Muğlanın Milas ilçesi İkizköy Mevkiindeki Akbelen Ormanında yaşanan olaylar hakkında genel görüşme yapılması önergesi kabul edilmedi. Akbelen üzerinden toplumsal algıyı manipüle etmek için fırsat kollayan Cumhuriyet Halk Partisi ve yandaşlarına tepkisini dile getiren MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, Sandıktan umudunu yitiren ve kendi iç kavgalarını örtbas etmek isteyenler; sokakları karıştırarak, toplumsal konuları kaşıyarak kaos oluşturmaya, Akbelenden bir Gezi Parkı kalkışması çıkarmaya çalışıyorlar ifadelerini kullanarak CHPnin derdinin ağaç olmadığına dikkat çekti.