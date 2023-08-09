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CHP'nin 'Akbelen' provokasyonuna geçit yok |TBMM önergeyi reddetti! MHP vekilden sert tepki: Gezi Parkı kalkışması çıkarmaya çalışıyorlar / 08.08.23

CHP'nin 'Akbelen' provokasyonuna geçit yok |TBMM önergeyi reddetti! MHP vekilden sert tepki: Gezi Parkı kalkışması çıkarmaya çalışıyorlar / 08.08.23

Takvim

150 Bölüm | 06:56:12
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Bölüm Kaynak Süre Paylaş Daha Fazla
01

CHP'nin 'Akbelen' provokasyonuna geçit yok |TBMM önergeyi reddetti! MHP vekilden sert tepki: Gezi Parkı kalkışması çıkarmaya çalışıyorlar / 08.08.23

Takvim 02:49
02

Başkan Erdoğan'dan 14. Büyükelçiler Konferansı'nda önemli açıklamalar / 08.08.23

Takvim 03:19
03

Emeklilikte çifte reform: Ev kadınlarına emeklilik imkanı! Esnafa 5 yıl boyunca prim desteği

Takvim 02:50
04

Nelsson yerine Çin Seddi geliyor! Stoperin Messi'si Galatasaray'da! Şampiyonlar Ligi finali görecek kadro / 08.08.23

Takvim 03:53
05

Selahattin Baki'den transfer çıkarması! Fenerbahçe'ye 25 milyonluk 6 numara! İsmail Kartal'ın hayaliydi / 08.08.23

Takvim 01:59
06

İstanbul'da ulaşıma yüzde 51,52 zam! Taksi, minibüs, okul servisi... Hepsi değişti! / 08.08.23

Takvim 01:00
07

Fahiş site aidatına yasal düzenleme geliyor! Sertifikalı yönetici, artış sınırlaması, sıkı denetleme...

Takvim 00:37
08

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'dan OVP açıklaması: Perspektifimiz tek haneli enflasyon

Takvim 00:33
09

Kemal Kılıçdaroğlu'nun Ekrem İmamoğlu'nu boğma planı işliyor! CHP yandaşı İsmail Saymaz bile gördü: İstanbul'u kaybetmeye hazırlar... / 08.08.23

Takvim 00:26
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