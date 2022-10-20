CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ABDde çıktığı ve fiyasko ile sonuçlanan icazet turunda gazetecileri atlatarak 8 saat boyunca sır şekilde kaybolmuştu. 8 saat boyunca neler yaşandığı merak edilirken, Kılıçdaroğlunun hamburger yemeye gittiği iddia edilmişti. CHPnin yaptığı icazet turu sonrası benzer bir adım da İYİ Partiden geldi. ABD’den, CHP’nin fonladığı KRT kanalının canlı yayınına katılan İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Erozan adeta Kemal Kılıçdaroğlu’nun fiyaskoyla sonuçlanan icazet turunu tiye aldı. Ahmet Erozan” Vallahi billahi hamburger yemiyorum” diyerek alaycı bir tavırla kahkaha attı.