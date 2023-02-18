Türkiye Kahramanmaraş’ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki “asrın felaketi” olarak nitelendirilen depremlerin yaralarını sarmaya çalışırken enkaz üstünde siyasi yağmacılığa başlayan muhaliflere küresel çetenin maşaları da destek vermeye başladı. ABD merkezli Washington Post gazetesinde Henry Olsenin kaleme aldığı, “Erdoğanın Türkiyedeki seçimleri ertelemek için depremi kullanmasına izin vermeyin” başlığını taşıyan yazıda skandal ifadeler kullanılarak Başkan Erdoğan ve Türkiye tehdit edildi.