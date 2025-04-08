Şu sıralar En büyük Ekremci gibi gözüken ancak tek adaylı olağanüstü kurultay yapıp Ekrem ağrısından kurtulma hesaplarına girişen Özgür Özelin müstemleke arayışı sürüyor. Başkan Erdoğana Cuntacı diyecek kadar ileri giden Trumptan icazet aldılar iftirası atan Özeli hem CIA hem de küresel tetikçiler gazlıyor. CHPnin İngilizlerden beklediği destek ise FETÖnün gelini üzerinden sürdü. Elif Shafak Şafak Financial Timesta Türkiyeye dış müdahale çağrısında bulunup Sandık tehlikede yalanını ortaya attı. Shafak, CHPnin boykot maskeli ekonomiyi kilitleme hamlesine destek verdi.