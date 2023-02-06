Kifayetsiz muhterislerin bir araya geldiği 6lı koalisyon kaoslarla adından söz ettirmeye devam ediyor. Akşener - Kılıçdaroğlu hattında süregelen adaylık çekişmesinin etkileri sürerken CHPli Yaşar Okuyan, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşeneri Masayı dağıtırsan bunun beledi olur. Elimde belgeler var hepsini açıklarım diyerek tehdit etti. Okuyanın bu çıkışı sonrası İYİ Parti cephesinden dikkat çeken bir isim topa girdi. O isim Akşenerin yeğeni İYİ Partili Ümit Dikbayır idi... Dikbayır, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla alenen Susalım çağrısında bulundu. CHPnin belgeli tehdidi akabinde yapılan bu çıkış İYİ Parti tutuştu yorumlarını da beraberinde getirdi.