CHP Genel Başkanı Özgür Özelin Türk ekonomisini hedef alarak 2 Nisanda alım satım yapmama çağrısı vatandaşta ters tepti. Bankalararası Kart Merkezi BKM verilerine göre, 2 Nisanda, bayramın son günü olan 1 Nisan Salı gününe göre daha fazla işlem gerçekleşirken, aynı tarihte işlemlerin 3-22 Mart ortalamasının tutar olarak üzerinde olduğu görüldü. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, konuya ilişkin sosyal medyadan paylaşım yaptı. Bolat, Başaramadılar, boykotçular kaybetti. Türkiye ekonomisi kazandı. Hükümet-millet dayanışması boykotçuları hüsrana uğrattı. dedi.