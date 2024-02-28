CHP - DEM hattındaki seçim ittifakı bebek katili Abdullah Öcalanın özgürleştirilmesi temeline oturtuldu. CHP Genel Başkanı Özgür Özelin 31 Mart yerel seçimleri öncesi çiçeklerle ağırladığı terörün siyasi ayağı terörün siyasi ayağı DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları Oruç, bugün teröristbaşı Abdullah Öcalana özgürlük çağrısını yineledi. DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, Tecrit ağır insanlık suçudur, derhal kalkmalıdır, Sayın Öcalan özgürlüğüne derhal kavuşmalıdır” dedi. İşte detaylar...