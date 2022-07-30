CHP'nin çökme siyasetinin anatomisi! Yandaş gazeteci Özlem Gürses'ten itiraf: Bürokratlar AK Parti'nin projelerini CHP'ye sızdırıyor / 30.07.22

Hükümetin son zamanlarda KYK, EYT ve ÖTV konularında yürüttüğü çalışmalara çökerek Biz söyledik, yaptılar algısı oluşturup kamuoyunu yanlış yönlendiren CHPnin kirli tezgahı deşifre oldu. CHP yandaşı gazeteci Özlem Gürsesten CHPnin çökme siyasetine ilşkin itiraf niteliğinde açıklamalar geldi. Kemal Kılıçdaroğlunun bürokratlardan bilgi aldığını ve AK Partinin hayata geçireceği projeleri önceden öğrendiğini söyleyen Gürses, Bürokrasiden CHP’ye ve altılı masaya bilgi geliyor. İktidar bu adımları atmadan muhalefet önceden öğreniyor. KYK borçlarının silinmesi ve ÖTV gelişmeleri buna örnek ifadelerini kullandı. Gürsesin bürokratlar CHPye bilgi sızdırıyor itirafı sonrası akıllara Kİm bu köstebekler? sorusu geldi.