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7/24 Dinle Takvim CHP'nin çökme siyasetinin anatomisi! Yandaş gazeteci Özlem Gürses'ten itiraf: Bürokratlar AK Parti'nin projelerini CHP'ye sızdırıyor / 30.07.22
CHP'nin çökme siyasetinin anatomisi! Yandaş gazeteci Özlem Gürses'ten itiraf: Bürokratlar AK Parti'nin projelerini CHP'ye sızdırıyor / 30.07.22

CHP'nin çökme siyasetinin anatomisi! Yandaş gazeteci Özlem Gürses'ten itiraf: Bürokratlar AK Parti'nin projelerini CHP'ye sızdırıyor / 30.07.22

Takvim

150 Bölüm | 06:01:44
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01

CHP'nin çökme siyasetinin anatomisi! Yandaş gazeteci Özlem Gürses'ten itiraf: Bürokratlar AK Parti'nin projelerini CHP'ye sızdırıyor / 30.07.22

Takvim 02:15
02

Rekabet Kurumu, fahiş fiyatın hesabını soracak: Sahibinden.com hakkında başlatılan soruşturmanın detayları ortaya çıktı / 28.07.22

Takvim 01:54
03

Özgür Özel haddini aştı! Başkan Erdoğan'ı skandal sözlerle hedef aldı / 27.07.22

Takvim 01:55
04

Başkan Erdoğan talimat vermişti! Tüm önlemler alındı! Bir kilo dahi kalmayacak

Takvim 01:58
05

Beşiktaş Ganalı yıldız Amartey için son kozunu kullanacak! / 25.07.22

Takvim 01:29
06

İBB'nin çevreciliği buraya kadar: Asırlık çınarların yerine dikilen fidanlar kurudu / 21.07.22

Takvim 03:51
07

Selma Türkeş'ten Başkan Erdoğan'a övgü dolu sözler: Türkiye’yi dünya markası yaptı / 18.07.22

Takvim 01:22
08

Enerji sıkıntısı Avrupa'yı sarstı! Kış stoku için sıra dışı tedbirler aldılar / 26.07.22

Takvim 01:20
09

CHP'den ayrılarak Memleket Partisi'ni kuran Muharrem İnce henüz bir aday çıkaramayan 6'lı masayı tiye aldı! / 30.07.22

Takvim 02:34
10

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan Alman mevkidaşı Baerbock'a peş peşe salvolar: Osman Kavala, Yunanistan, YPG/PKK... / 30.07.22

Takvim 02:11
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