CHPnin çökme siyasetinin köstebekleri tekrar devreye girdi. Son zamanlarda AK Partinin hayata geçirdiği projeleri sahiplenerek biz yaptık naraları atan CHPnin bir oyunu daha elinde patladı. Daha önce CHPnin yandaş gazetecilerinden biri olan Özlem Gürses bazı bürokratlar tarafından AK Partinin projelerinin CHPye sızdırıldığını itiraf etmişti. CHP tarafından fonlanan Halk TVnin ekran yüzlerinden Barış Terkoğlu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlunun son olarak ortaya attığı başörtüsü çıkışını köstebeklere bağlayarak, Bugün CHP Genel Merkezinden konuştuğumda, gerçekten bu konuda bir haberi olmuş ve bir strateji üzerine düşünmüşler. Bu strateji üzerine de AK Partiden önce hak ve özgürlükler üzerine kendilerince böyle bir açılım yapma kararı almışlar itirafında bulundu.